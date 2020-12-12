Италия

Защитник "Старой Синьоры" считает, что команда сможет выиграть Серию А.

Футболист Ювентуса Алекс Сандро надеется, что его команда финиширует в итоговой турнирной таблице чемпионата Италии на первом месте.

"Милан очень хорош в этом сезоне, но мы – Ювентус. Мы всегда были и будем сильными и по итогам сезона хотим занять первое место. Если с этого момента мы начнем побеждать в каждой оставшейся игре, то выиграем Скудетто", — приводит слова Сандро Sky Sport Italia.

Отметим, что Ювентус и Милан остаются двумя единственными командами, которые до сих пор не проигрывали в этом розыгрыше Серии А.

В десяти матчах чемпионата Италии подопечные Андреа Пирло набрали 20 очков и на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице.

Милан возглавляет таблицу Серии А, имея в активе 26 баллов.

В своем следующем матче Ювентус сыграет на выезде против Дженоа, а миланцы на своем поле примут Парму.

Ранее сообщалось, что Ювентус может обменять Погба на Роналду.