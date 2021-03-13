Италия

Аргентинский нападающий может вернуться в Серию А.

Сразу три представителя чемпионата Италии следят за ситуацией вокруг нападающего ПСЖ Мауро Икарди, утверждает La Repubblica.

Речь идет о Ювентусе, Милане и Роме, которые хотели бы усилить атакующую линию аргентинским форвардом.

В текущем сезоне Мауро Икарди провел 17 поединков в футболке французского клуба отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что Ювентус и Пари Сен-Жермен могут устроить обмен Пауло Дибала — Мауро Икарди.