Аргентинский нападающий может вернуться в Серию А.
Мауро Икаржи, getty images
13 марта 2021, 11:59
Сразу три представителя чемпионата Италии следят за ситуацией вокруг нападающего ПСЖ Мауро Икарди, утверждает La Repubblica.
Речь идет о Ювентусе, Милане и Роме, которые хотели бы усилить атакующую линию аргентинским форвардом.
В текущем сезоне Мауро Икарди провел 17 поединков в футболке французского клуба отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Ювентус и Пари Сен-Жермен могут устроить обмен Пауло Дибала — Мауро Икарди.