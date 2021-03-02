Игроки ПСЖ восстановились после травм.
Мауро Икарди, Getty Images
02 марта 2021, 17:23
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди и полузащитник Леандро Паредес приступили к занятиям в общей группе — сообщил официальный сайт парижан.
Это означает, что главный тренер Маурисио Почеттино может рассчитывать на двух важных исполнителей в матчах 28-го тура чемпионата Франции против Бордо (3 марта), 1/16 финала Кубка Франции против Бреста (6 марта) и ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны (10 марта).
В ближайшие 48 часов должен возобновить полноценные тренировки Анхель Ди Мария, а вот Неймар, Марко Верратти, Алессандро Флоренци и Хуан Бернат продолжают лечение.
Отметим, что матч с Бордо из-за дисквалификации пропустит Килиан Мбаппе.
В среду, 3 марта, ПСЖ, отстающий от Лилля на 2 очка, надеется вернуть себе лидерство в Лиге 1 в случае победы над Бордо, рассчитывая, что Марсель в параллельном матче отберет очки у "догов".
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