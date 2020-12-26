Франция

Аргентинский нападающий хочет попробовать свои силы в работе с Маурисо Почеттино.

Возможный приход на пост главного тренера французского ПСЖ аргентинского специалиста Маурисио Почеттино уже положительно сказывается на отношении отдельных футболистов к будущей игре в составе действующих чемпионов Франции.

Как сообщает аргентинский спортивный канал TyC Sports, аргентинский нападающий Мауро Икарди окончательно решил остаться в команде на оставшуюся часть сезона, что автоматически отбрасывает все слухи о его возможном обмене на соотечественника из туринского Ювентуса — Пауло Дибалу.

27-летний футболист в данный момент сезона находится вне тренировочного процесса, так как проходит курс восстановления от травмы приводящей мышцы бедра. В новом сезоне он успел провести лишь 5 поединков во французской Лиге 1, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.

Команды Лиги 1, которая осталась без телетранслятора, ушли на паузу в связи с праздниками, после которой ПСЖ вернется к официальным поединкам выездной игрой против Сент-Этьена.