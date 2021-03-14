Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 27-го тура итальянской Серии А.

В поединке 27-го тура итальянской Серии А Фиорентина в гостях не испытала проблем с Беневенто. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "фиалок".

В составе команды Чезаре Пранделли оформленным хет-триком отметился Душан Влахович. Еще один мяч на счету Валентина Эйссерика, а у хозяев единственный гол забил Артур Ионицэ.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Беневенто — Фиорентина 1:4

Голы: Ионицэ, 56 — Влахович, 9, 26, 45+1, Эйссерик, 75

Беневенто: Монтипо — Барба, Глик, Туя — Импрота, Хетемай (Лападула, 69), Скьяттарелла, Ионицэ (Тельо, 77), Виола (Инсинье, 46), Капрари (Фулон, 85), Гайч (Сау, 77)

Фиорентина: Драговски — Куарта (Оливера, 90), Песселья, Миленкович — Касерес, Бонавентура (Валеро, 79), Пулгар, Эйссерик (Кальехон, 79), Венути — Рибери (Монтиел, 90), Влахович (Куаме, 79)

Предупреждения: Глик, Скьяттарелла, Импрота — Пулгар