Италия

Полузащитник готовится к возвращению на поле.

Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер вернулся к полноценным тренировочным сессиям после повреждения. Об этом футболист сообщил в своем твиттер-аккаунте.

Алжирский полузащитник пропустил порядка месяца из-за травмы, которую получил в выездном поединке Лиги Европы против Црвены Звезды.

В декабре 2020 года и в январе 2021 года Беннасер уже пропустил 11 матчей из-за проблем с мышцами. В сезоне-2020/21 23-летний алжирец сыграл 11 матчей в Серии А и 9 поединков в Лиге Европы.

Следующий матч Милан проведет в рамках Лиги Европы против Манчестер Юнайтед на домашнем поле.