Италия

Полузащитник прокомментировал карьеру своего соотечественника.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен очень благодарен Симону Кьяеру за помощь в адаптации, но считает, что тот выступает не за ту команду.

"Кьяер очень помог мне, когда я приехал в Италию, но, очевидно, он играет не за ту команду. В конце концов, он находится в правильном городе.

Я играл с ним долгое время и очень хорошо знаю его на поле и за его пределами. Он помог мне освоиться. Я многое понимаю по-итальянски, и знание языка помогает мне понять, чего хочет тренер", — приводит слова Эриксена Football Italia.

Напомним, что Кристиан Эриксен в январе мог вернуться в чемпионат Англии, где им интересовался Лестер.