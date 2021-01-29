Италия

Наставник "нерадзурри" высказался о полузащитнике своего клуба.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мыслями о роли в клубе Кристиана Эриксена.

"В регби есть игроки, которые выходят со скамейки запасных.

Мы надеемся, что Кристиан сможет помочь нам и в разных ситуациях. Он может быть для нас дополнительным оружием, но игрок не может оставаться на поле только для штрафных", — цитирует Конте Football Italia.

Ранее Эриксен поделился впечатлениями от забитого штрафного, который принес победу Интеру в кубковом поединке против Милана.

Также напомним, что Рома желает обменять Эдина Джеко на Кристиана Эриксена.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.