Наставник "нерадзурри" высказался о полузащитнике своего клуба.
Кристиан Эриксен, Getty Images
29 января 2021, 22:36
Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мыслями о роли в клубе Кристиана Эриксена.
"В регби есть игроки, которые выходят со скамейки запасных.
Мы надеемся, что Кристиан сможет помочь нам и в разных ситуациях. Он может быть для нас дополнительным оружием, но игрок не может оставаться на поле только для штрафных", — цитирует Конте Football Italia.
Ранее Эриксен поделился впечатлениями от забитого штрафного, который принес победу Интеру в кубковом поединке против Милана.
Также напомним, что Рома желает обменять Эдина Джеко на Кристиана Эриксена.
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