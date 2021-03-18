Италия

Сергей Шевченко — о стратегии туринского гранда

Вылет из Лиги чемпионов от Порту сделал вновь актуальной тему о настоящем и будущем Ювентуса. Этот сезон пока неудачно складывается для туринского гранда. Очередная неудача из 1/8 финала усугубляется положением в чемпионате, где "бьянконери" рискуют впервые за десять лет упустить "скудетто". Что же идёт не так? В чём стратегическая ошибка руководства самого успешного клуба Италии последних лет?

По мотивам ответного матча больше всего доставалось даже не Андреа Пирло, а Криштиану Роналду. Он провалил оба матча с Порту, причём в овертайме стал одним из виновников решающего гола, когда неудачно подпрыгнул и отвернулся во время удара со штрафного. Ведущие итальянские СМИ дружно раскритиковали Роналду, выставив ему крайне низкую оценку 4,5.

Такую реакцию легко понять, ведь игрок, зарабатывающий 31 миллион евро в год, обязан творить чудеса на поле. Другой вопрос, что ранее Ювентус проигрывал Лиону с Аяксом, и уже Криштиану был лучшим в составе туринцев, но и это не помогало. Его игра – лишь один из факторов итоговых неудач. К тому же, в чемпионате Италии он стабильно хорош, даже при оговорке, что его статистика нарабатывается против команд из нижней части таблицы.

Разумеется, смысл приглашения Роналду не исчерпывается голами и обводками. Покупая мегазвезду, Ювентус заявлял о своих амбициях и притягивал внимание болельщиков по всему миру. Здесь, в отличие от плей-офф ЛЧ, результат имеется. Популярность "старой синьоры", и без того высочайшая по итальянским меркам, достигла нового уровня: достаточно вспомнить, как за сутки после трансфера Криштиану в клубный инстаграм добавился целый миллион новых подписчиков.

Ещё один наглядный образец успешности Юве – просмотры на официальном ютуб-канале Серии А. Для примера возьмём обзоры матчей за последние два тура. Так, у важного поединка Милан – Наполи ровно 1 млн просмотров. Недавняя игра лидера, Интера, против сильной Аталанты собрала 1,3 млн. Теперь смотрим на Ювентус: обзор матча с Лацио – 3,7 млн, а хайлайт игры с Кальяри, где Роналду сделал хет-трик – целых 5 млн. Если отмотать чуть дальше, то можно увидеть ещё более явный перекос: у обзора миланского дерби, поединка высочайшего статуса, 5,4 млн просмотров, но и его уверенно переплюнул матч "бьянконери" с Кротоне, собравший 7,2 млн. Ну а как же? Там ведь сам Криштиану забивал.

Эти впечатляющие цифры перекликаются с высказываниями Андреа Аньелли, который всё чаще говорит не о результатах Ювентуса, а на более глобальные темы: хвалит реформы еврокубков, продвигает идею Суперлиги, попутно восхищаясь американскими спортивными лигами, и размышляет о том, как завлечь поколение "зумеров", для которых такие игроки, как Роналду, сродни супергероям из комиксов.

Сегодняшний Ювентус хочет выглядеть максимально прогрессивным клубом и добиться обожания по всему миру – так, как сейчас любят Ливерпуль, а раньше любили Манчестер Юнайтед. Классический образ "Старой синьоры", которая цинично, как правило за счёт крепкой обороны, вымучивает результат, категорически не подходит данной цели, отсюда и рискованные изменения на тренерском мостике. Туринский гранд отказался от Массимилиано Аллегри, маэстро тактики, который не проиграл ни одного "скудетто" и дважды забирался в финал Лиги чемпионов, но культивировал излишне прагматичный футбол. Помните, как Ювентус проходил Тоттенхэм три года назад? Такие победы могут нравиться, только если человек изначально болеет за Юве или настроен против мейнстрима.

Столь консервативный чемпионский образ всё менее востребован. В мире – ренессанс футбола зрелищного, причём Италия шагает в первых рядах, отбросив традиции "катеначчо". Отсюда желание меняться и не самое очевидное приглашение Маурицио Сарри, а затем совсем уж рискованное назначение Андреа Пирло. Это выглядит стильно, модно и молодёжно, равно как и связка Роналду с Дибалой, которую долго и мучительно наигрывали ещё при Аллегри.

Проблема в том, что за желанием стать популярнее затерялся баланс. Мы уже писали о средней линии Ювентуса, не идущей ни в какое сравнение с командой 2015 года. Пока деньги вкладывались в Криштиану, места в полузащите закрывали свободными агентами, которым не хватило класса и стабильности. Кроме того, туринцы остались с единственным центрфорвардом (травма Мораты сразу оборачивалась проблемами) и недостаточной комплектацией левого фланга, куда приходилось ставить или неопытного Фработту, или Бернардески, которому не хватает места в "группе атаки". На этом фоне состав Интера выглядит куда предпочтительнее: Алексис Санчес заменит любого из основных форвардов, в центре полузащиты масса игроков на любой вкус, а на фланге Дармиан мог даже потеснить Хакими. "Нерадзурри" комплектовали обойму, ставя перед собой более приземлённые цели.

Ювентус продолжает искать себя, а идея с назначением Пирло крепко засела в голове Аньелли. По крайней мере, вылет из ЛЧ и близко не стал поводом для отставки. Не факт, что таковым станет даже упущенный "скудетто". Туринцам приелись внутренние успехи и, похоже, они готовы рискнуть ради перехода на новый уровень, дав Пирло время набраться опыта. За это время окончательно сойдут со сцены ветераны вроде Буффона с Кьеллини, и на выходе получится совсем иная команда.

Теоретически это должен быть готовый участник европейской Суперлиги, подчёркнуто интернациональный по набору футболистов и стилю игры. На практике возможны корректировки вроде частичного отката к традиционной аккуратности – по крайней мере, в этом сезоне лучший Юве был в полуфиналах Кубка с Интером, где команда явила лучшие образцы контратакующего футбола. Так или иначе, изменения в Ювентусе – один из наиболее значимых процессов современного Кальчо, задающий тон всему розыгрышу Серии А.