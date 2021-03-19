Италия

В день рождения итальянца мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Алессандро Неста может может несколько затеряться на фоне плеяды легендарных защитников прошлого, но истинные ценители футболу никогда не смогут не упомянуть итальянца в перечне величайших.

Неста не обладал большой скоростью, но был крайне умен и идеально выбирал позицию, играючи справляясь с соперниками.

Сегодня, 19 марта, итальянцу исполнилось 45 лет. Помимо великой карьеры футболиста, Неста уже приступил к тренерской работе и выразил надежду, когда-то возглавить Милан.

Предлагаем вам пройти тест о легендарном итальянском защитнике.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

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