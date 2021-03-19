В день рождения итальянца мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Алессандро Неста, фото getty images
19 марта 2021, 11:00
Алессандро Неста может может несколько затеряться на фоне плеяды легендарных защитников прошлого, но истинные ценители футболу никогда не смогут не упомянуть итальянца в перечне величайших.
Неста не обладал большой скоростью, но был крайне умен и идеально выбирал позицию, играючи справляясь с соперниками.
Сегодня, 19 марта, итальянцу исполнилось 45 лет. Помимо великой карьеры футболиста, Неста уже приступил к тренерской работе и выразил надежду, когда-то возглавить Милан.
Предлагаем вам пройти тест о легендарном итальянском защитнике.
Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.
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