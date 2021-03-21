Италия

Стал известен стартовый состав бергамаской команды для поединка 28-го тура итальянской Серии А.

В рамках 28-го тура итальянской Серии А Аталанта проведет выездной поединок против Вероны.

Наставник гостей Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому, который неплохо проявил себя в последнем матче команды против мадридского Реала в Лиге чемпионов.

Что касается еще одного украинского хавбека Виктора Коваленко, то он вновь остался на скамейке запасных и будет ждать своего очередного шанса на дебют в итальянском чемпионате.

Матч Верона — Аталанта пройдет сегодня, 21 марта, в 13:30 по киевскому времени.

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