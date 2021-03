Пресс-служба Аталанты в своем твиттере представила топ-5 лучших забитых мячей в феврале 2021 года.

В пятерку лучших голов попал забитый мяч в исполнении хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Украинец отметился голом в матче Серии А против Сампдории (2:0).

Mettiamoci comodi e rigustiamoci i 5 gol più belli di febbraio! 🍿 Quale scegli? 🤔



Let’s just sit back and enjoy our top 5 goals from February! 🤩 Which is your favourite one? 😉#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/P6RtW2Dyts