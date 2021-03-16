Пресс-служба Аталанты в своем твиттере представила топ-5 лучших забитых мячей в феврале 2021 года.

В пятерку лучших голов попал забитый мяч в исполнении хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Украинец отметился голом в матче Серии А против Сампдории (2:0).

Ранее сообщалось, что Малиновский включен в заявку Аталанты на ответный матч с Реалом.

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