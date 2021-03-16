Украинский хавбек отметился голом в ворота Сампдории.
Руслан Малиновский, Getty Images
16 марта 2021, 18:25
Пресс-служба Аталанты в своем твиттере представила топ-5 лучших забитых мячей в феврале 2021 года.
В пятерку лучших голов попал забитый мяч в исполнении хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Украинец отметился голом в матче Серии А против Сампдории (2:0).
Ранее сообщалось, что Малиновский включен в заявку Аталанты на ответный матч с Реалом.
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