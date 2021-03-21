Италия

На форму футболистов "старой синьоры" будет нанесена статистика, связанная с расизмом.

Туринский Ювентус в ближайшем матче итальянской Серии А выступит в специальной форме, на которую будет нанесена статистика, связанная с расизмом. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Таким образом, команда из Турина проявит инициативу в честь международного дня борьбы с расовой дискриминацией, который отмечается 21 марта.

Статистика предусмотрена для цифр от 0 до 9:

0 – количество дней без расистских действий в Италии.

1 – в Европе один из трех чернокожих подвергается расовой дискриминации.

2 – в США домохозяйства, состоящие из темнокожих, в два раза чаще сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, чем домохозяйства, состоящие из белых.

3 – у темнокожих американцев в три раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых.

4 – в Италии в 2018 году только в 4% случаев был вынесен обвинительный приговор за преступления на почве ненависти.

5 – 5% чернокожих в ЕС испытали расовую агрессию.

6. – в США 6 из 10 темнокожих говорят, что с ними обращаются менее справедливо, чем с белыми.

7 – в Европе 7% жертв не сообщали о расовой агрессии, опасаясь, что им не поверят.

8. – в 2019 году расизм и ксенофобия были основными мотивами более 800 преступлений на почве ненависти в Италии.

9 – 9 из 10 американцев считают, что расизм и насилие со стороны полиции являются проблемами в их стране.

Напомним, что сегодня, 21 марта, Ювентус сыграет матч 28-го тура Серии А против Беневенто. Начало матча — 16:00 по киевскому времени.