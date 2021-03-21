Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.

В поединке 28-го тура итальянской Серии А Болонья продемонстрировала характер и перевернула игру против Кротоне, добыв победу, проигрывая 0:2 после первого тайма.

В первом тайме футболисты Кротоне дважды поразили ворота гостей усилиями Мессиаса и Сими, однако во втором тайме отличались лишь гости и сделали это трижды. Сумаоро и Схутен сравняли цифры на табло, а Ольсен забил победный гол на 85-й минуте встречи.

Обзор матча:

Кротоне — Болонья 2:3

Голы: Мессиас, 32, Сими, 40 (с пенальти) — Сумаоро, 62, Схутен, 71, Ольсен, 85

Кротоне: Кордаз — Куомо (Ривьер, 86), Големич, Джиджи — Молина, Бенали, Петриччоне (Вулич, 75), Мессиас, Перейра — Ди Кармине (Рисполи, 75), Сими

Болонья: Скорупски — Дейкс (Виньято, 59), Данило, Сумаоро, Томиясу — Домингес (Бальдурссон, 59), Сванберг (Схутен, 46) — Барроу, Сориано, Орсолини (Ольсен, 46) — Паласио (Поли, 86)

Предупреждения: Куомо, Петриччоне, Джиджи, Големич — Дейкс, Сумаоро, Домингес, Паласио, Сориано, Данило, Скорупски