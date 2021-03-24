Италия

Новым капитаном "старой синьоры" будет молодой Маттейс де Лигт.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини может завершить профессиональную карьеру футболиста в конце нынешнего сезона, из-за чего "старая синьора" останется без капитана. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, главным кандидатом на капитанскую повязку и почетную роль в команде из Турина является молодой голландец Маттейс де Лигт, который уже демонстрирует внушительную уверенность и решимость. К тому же он был капитаном Аякса, когда ему было всего лишь 18 лет.

Также есть кандидаты в лице Пауло Дибалы и Криштиану Роналду: португалец явно является одним из лидеров раздевалки "старой синьоры" и капитанская повязка могла бы быть дополнительным стимулом для того, чтобы удержать его в Турине на фоне слухов о возвращении в Реал.

Однако если проект омоложения Ювентуса и продолжения тренерской работы Андреа Пирло все же существует, то по мнению источника, лучшим выбором на место капитана является именно де Лигт.

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