Италия

Стала известна дата перенесенного поединка, который не был проведен из-за вспышки коронавируса.

Перенесенный поединок 28-го тура итальянской Серии А между миланским Интером и Сассуоло будет проведен 7 апреля. Об этом сообщает Football-Italia.

Изначально игра должна была пройти в прошлую субботу, но она была отложена после того, как у четырех игроков Интера был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

Таким образом, матч Интер — Сассуоло пройдет 7 апреля в 18:45 по киевскому времени. В это же время пройдет другой перенесенный поединок между Ювентусом и Наполи.

После 27 игр Интер лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая на шесть очков Милан, у которого сыграно 28 поединков. Тройку замыкает Ювентус с 27 играми и отставанием от "нерадзурри" в 10 очков.

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