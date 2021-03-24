Стала известна дата перенесенного поединка, который не был проведен из-за вспышки коронавируса.
Сассуоло - Интер, Getty Images
24 марта 2021, 19:50
Перенесенный поединок 28-го тура итальянской Серии А между миланским Интером и Сассуоло будет проведен 7 апреля. Об этом сообщает Football-Italia.
Изначально игра должна была пройти в прошлую субботу, но она была отложена после того, как у четырех игроков Интера был зафиксирован положительный результат на коронавирус.
Таким образом, матч Интер — Сассуоло пройдет 7 апреля в 18:45 по киевскому времени. В это же время пройдет другой перенесенный поединок между Ювентусом и Наполи.
После 27 игр Интер лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая на шесть очков Милан, у которого сыграно 28 поединков. Тройку замыкает Ювентус с 27 играми и отставанием от "нерадзурри" в 10 очков.
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