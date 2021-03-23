Италия

Итальянец может перейти в команду Пьоли.

Хавбек Болоньи Риккардо Орсолини попал в сферу интересов Милана, об этом сообщает La Repubblica.

Наставник "россонери" Стефано Пьоли считает, что итальянец прекрасно подходит на роль правого вингера, которую сейчас исполняет Алексис Салемакерс, при схеме 4-2-3-1.

По информации источника, миланский клуб готов заплатить 18-20 миллионов евро за футболиста, срок контракта которого истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Орсолини за 24 матча в Серии А забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Милан повторил клубный рекорд по количеству гостевых побед в сезоне Серии А.

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