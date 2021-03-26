Италия

Француз мог оказаться в стане "старой синьоры",

Экс-хавбек Ювентуса Клаудио Маркизио поделился воспоминаниями о возможном переходе форварда Реала Карима Бензема в туринский клуб.

"Это правда, Бензема был близок к переходу в Ювентус, когда тренером был Чиро Феррара. У него не очень складывалось в Реале, и "сливочные" выбирали, продать его или Игуаина.

В итоге они оба остались, а через несколько лет Игуаин ушел в Наполи. Карим был очень близок к тому, чтобы присоединиться к Ювентусу в том году, но, к сожалению, этого не произошло", – приводит слова Маркизио Football Italia со ссылкой на Cronache di Spogliatoio.

Ранее Клаудио Маркизио высказался об игре туринского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

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