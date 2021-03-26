Италия

Туринский клуб всерьез нацелился на полузащитника.

Ювентус не оставляет попыток подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Calciomercato.

Для того, чтобы получить средства на дорогостоящую сделку, туринский клуб готов продать двух футболистов — Адриена Рабио и Аарона Рэмси.

Источник утверждает, что Барселона и Манчестер Сити заинтересованы в Рабьо, тогда как Вест Хэм и Кристал Пэлас готовы подписать валлийца.

В текущем сезоне Поль Погба провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее переход французского полузащитника в стан "Старой синьоры" прокомментировал агент футболиста Мино Райола.