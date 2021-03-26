Туринский клуб всерьез нацелился на полузащитника.
Марлос, getty images
26 марта 2021, 23:28
Ювентус не оставляет попыток подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Calciomercato.
Для того, чтобы получить средства на дорогостоящую сделку, туринский клуб готов продать двух футболистов — Адриена Рабио и Аарона Рэмси.
Источник утверждает, что Барселона и Манчестер Сити заинтересованы в Рабьо, тогда как Вест Хэм и Кристал Пэлас готовы подписать валлийца.
В текущем сезоне Поль Погба провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее переход французского полузащитника в стан "Старой синьоры" прокомментировал агент футболиста Мино Райола.