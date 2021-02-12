Италия

Скандальный агент не стал раскрывать карты по поводу будущего хавбека Манчестер Юнайтед.

Футбольный агент Мино Райола в декабре прошлого года отметился громким интервью, в котором заявил о скором прекращении союза между своим клиентом Полем Погба и Манчестер Юнайтед.

Главным претендентом на французского полузащитника пресса называла туринский Ювентус, однако сейчас Райола не стал раскрывать карты в данном вопросе.

"Погба в Ювентусе? Я не могу говорить о Поле, потому что люди начинают нервничать, не спят по ночам. Я должен работать тихо... Если я говорю, кто-то начинает на меня обижаться", — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер раскритиковал Мино Райолу за его высказывания в прессе по поводу желания Поля Погба сменить клубную прописку. Сам француз ранее заявил, что готов обсудить с "красными дьяволами" новый контракт.