Виктор Коваленко подорожал на 1,5 млн евро.
Руслан Малиновский (слева), Getty Images
27 марта 2021, 12:01
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался на пятом месте в обновленном рейтинге самых дорогих атакующих хавбеков итальянской Серии А по версии Transfermarkt.
Трансферная стоимость хавбека сборной Украины оценивается в 21 миллион евро.
Топ-3 рейтинга возглавляют Луис Альберто из Лацио — 50 млн евро, Николо Дзаньоло из Ромы (45) и Кристиан Эриксен из Интера, ценник которого снизился с 50 до 35 млн евро.
Еще один украинец Виктор Коваленко, также выступающий за Аталанту подорожал на 1,5 млн евро и его ценник вырос до суммы в 6 млн евро. Он занимает 20-е место в списке.
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