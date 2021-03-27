Италия

Виктор Коваленко подорожал на 1,5 млн евро.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался на пятом месте в обновленном рейтинге самых дорогих атакующих хавбеков итальянской Серии А по версии Transfermarkt.

Трансферная стоимость хавбека сборной Украины оценивается в 21 миллион евро.

Топ-3 рейтинга возглавляют Луис Альберто из Лацио — 50 млн евро, Николо Дзаньоло из Ромы (45) и Кристиан Эриксен из Интера, ценник которого снизился с 50 до 35 млн евро.

Еще один украинец Виктор Коваленко, также выступающий за Аталанту подорожал на 1,5 млн евро и его ценник вырос до суммы в 6 млн евро. Он занимает 20-е место в списке.

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