Италия

Украинец отметился голом и голевой передачей в матче с Вероной.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.

В поединке 28-го тура итальянского чемпионата против Вероны Малиновский вышел в стартовом составе бергамаской команды. В первом тайме украинец отметился голом с пенальти и голевой передачей, благодаря чему Аталанта выиграла со счетом 2:0.

Малиновский был оценен в 8,6 балла и лучше него в команде недели Серии А только двое — это вратарь Беневенто Лоренцо Монтипо (8,8) и полузащитник Кротоне Джуниор Уолтер Мессиас (9,0).

Также отметим, что в матче с Вероной в Серии А дебютировал украинец Виктор Коваленко, заменивший Малиновского на 87-й минуте.