Италия

Элсиду Хисаю понадобилось 188 матчей, чтобы снова забить в Серии А.

Защитник Наполи Элсид Хисай в матче 36-го тура чемпионата Италии против Сассуоло открыл счет своим голам в составе неаполитанцев.

В последний раз в Серии А он забивал в сезоне-2013/14, выступая за Эмполи — 188 матчей назад. Среди действующих игроков забивавших в Серии А, промежуток между двумя мячами Хисай является наибольшим.

В нынешнем сезоне 26-летний албанец провел 18 матчей в чемпионате (1 гол). Всего за Наполи он сыграл 194 матча во всех турнирах (1 гол), а ранее выступал в Эмполи (109, 1).