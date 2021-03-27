Италия

Защитник сборной Украины находится в списке молодых футболистов "нерадзурри" на перспективу.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского Интера. Об этом сообщает Inter Dipendenza со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, приоритетным выбором "нерадзурри" на позицию левого защитника является футболист Аталанты Робин Госенс, однако руководство Интера понимает, что договориться о трансфере будет очень сложно.

Помимо Госенса в списке миланского клуба присутствуют два игрока Челси Маркос Алонсо и Эмерсон, Филип Костич из Айнтрахта, Дэнни Роуз из Тоттенхэма.

Также отмечается, что Интер активно следит за несколькими молодыми футболистами, а именно украинцем Миколенко и Ноа Каттербахом из Кельна.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.