ЧМ-2022. Отбор

Аудитория нашего ресурса не поддержала мнение общенационального голосования.

Достаточно успешная игра сборной Украины на поле действующих чемпионов мира, национальной команды Франции, позволила подопечным Андрея Шевченко завоевать стратегически важный для дальнейшей турнирной борьбы результат (1:1).

Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, Football.ua подвел итоги противостояния путем выставления оценок игрокам "сине-желтых", а также предложил читателям самостоятельно определить лучшего, по их мнению, футболиста в матче против Франции путем стандартного голосования.

Данной опцией воспользовалось 4830 респондентов, что позволило получить окончательную картину зрительских симпатий.

Итак, лучшим игроком матча, по мнению читателей Football.ua, с внушительным отрывом от преследователей, стал левый фланговый защитник сборной Украины в этом поединке — Виталий Миколенко. Футболист оборонительного плана набрал 1249 голосов (25,9%).

Ближайший конкурент представителя киевского Динамо в национальной команде — его одноклубник, Николай Шапаренко, на счету которого 717 голосов (14,8 %).

Тройку лидеров, с показателем в 656 "лайков" (13,6%), замкнул Николай Матвиенко.

Меньше всех остальных нашего читателя впечатлила игра Жуниора Мораеса, что совершенно не удивительно, ведь форвард сумел провести на поле лишь около 20 минут игрового времени в достаточно тяжелых условиях — 33 голоса (0,007%).

Отметим, что мнение посетителей Football.ua не совпало с позицией большинства украинцев, которые своими голосами обеспечили Николаю Шапаренко получение премии "Лев матчу".

Свой следующий матч отборочного раунда сборная Украины проведет в Киеве, сразившись против Финляндии.