ЧМ-2022. Отбор
Аудитория нашего ресурса не поддержала мнение общенационального голосования.
Виталий Миколенко (на переднем плане) преследует Килиана Мбаппе, Getty Images
25 марта 2021, 11:51
Достаточно успешная игра сборной Украины на поле действующих чемпионов мира, национальной команды Франции, позволила подопечным Андрея Шевченко завоевать стратегически важный для дальнейшей турнирной борьбы результат (1:1).
Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча
По завершению поединка, Football.ua подвел итоги противостояния путем выставления оценок игрокам "сине-желтых", а также предложил читателям самостоятельно определить лучшего, по их мнению, футболиста в матче против Франции путем стандартного голосования.
Данной опцией воспользовалось 4830 респондентов, что позволило получить окончательную картину зрительских симпатий.
Итак, лучшим игроком матча, по мнению читателей Football.ua, с внушительным отрывом от преследователей, стал левый фланговый защитник сборной Украины в этом поединке — Виталий Миколенко. Футболист оборонительного плана набрал 1249 голосов (25,9%).
Ближайший конкурент представителя киевского Динамо в национальной команде — его одноклубник, Николай Шапаренко, на счету которого 717 голосов (14,8 %).
Тройку лидеров, с показателем в 656 "лайков" (13,6%), замкнул Николай Матвиенко.
Меньше всех остальных нашего читателя впечатлила игра Жуниора Мораеса, что совершенно не удивительно, ведь форвард сумел провести на поле лишь около 20 минут игрового времени в достаточно тяжелых условиях — 33 голоса (0,007%).
Отметим, что мнение посетителей Football.ua не совпало с позицией большинства украинцев, которые своими голосами обеспечили Николаю Шапаренко получение премии "Лев матчу".
Свой следующий матч отборочного раунда сборная Украины проведет в Киеве, сразившись против Финляндии.