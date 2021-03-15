Украина

Поединок против Зари стал для защитника юбилейным.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко провел 100-й матч за клуб. Он пришелся как раз на поединок против Зари, в котором киевляне добыли победу (0:2).

На счету 21-летнего флангового защитника 65 игр в чемпионатах Украины, 26 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке.

Виталий Миколенко: путь от простого мальчика до лидера обороны Динамо Киев

В этих 100 играх Миколенко забил пять голов, из которых три пришлись на УПЛ и два на международной арене.

Отметим, Миколенко дебютировал за "бело-синих" летом 2017 года в матче против Стали, заменив Иосипа Пиварича.

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