Италия

Футболист может перебраться в другой клуб.

Нападающий Аталанты Луис Муриэль входит в сферу интересов миланского Интера.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают, что клуб нуждается в еще одном форварде.

На данный момент Муриэль — приоритетная цель "нерадзурри" в летнее трансферное окно. Футболист также импонирует.

Сообщается также, что за форварда Атланта планирует выручить от 25 до 30 миллионов евро. Его нынешний контракт с командой из Бергамо действует до 2023 года.

На данный момент Муриэль замыкает тройку лучших бомбардиров итальянской Серии А с 16 голами за клуб.

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