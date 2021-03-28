Италия

Французский хавбек может продолжить выступления в Италии.

Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко, который выступает на правах аренды за Наполи, может продолжить выступать в итальянской Серии А, но пока этот вопрос остается открытым.

Брат и агент 26-летнего француза Абдулай Бакайоко заявил, что хавбек открыт для переговоров о продлении арендного соглашения, чтобы остаться в Неаполе.

"Будущее Тьемуэ не связано с будущим тренера. У него хорошие отношения с тренером, но когда начнутся переговоры с клубом, чтобы остаться в Наполи, посмотрим.

Сейчас он сосредоточен на том, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Никаких переговоров с клубом по его контракту пока не было. Останется он в Наполи или нет, не зависит от судьбы Гаттузо. Он счастлив в Неаполе", — приводит слова Абдулая Бакайоко Goal.com.

В нынешнем сезоне Бакайоко провел 35 поединков, в которых забил один мяч и отдал два ассиста.