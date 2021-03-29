Италия

Президент Наполи намерен существенно сократить расходы на содержание команды.

Аурелио Де Лаурентис готовится провести ближайшим летом существенные изменения в составе — считает Calciomercato.it.

По мнению президента Наполи, расходы на зарплату футболистов не должны превышать 80 миллионов евро в год. В связи с этим клуб готов расстаться даже со своими лидерами, впрочем, лишь за хорошие деньги. За Осимхена, например, хотят получить не менее 70 миллионов.

Наполи, выбывший из еврокубков, набрал хороший ход в Серии А, и, хотя не имеет шансов на "скудетто", реально претендует на путевку в Лигу чемпионов, занимая пятое место и отставая от Аталанты и Ювентуса на 2 очка.

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