Италия

Легенда Интера считает, что некоторым ветеранам не стоит торопиться уходить на покой.

Экс-вратарь Интера Вальтер Дзенга высказал свое мнение о ветеранах, которые продолжают являться лидерами своих команд — цитирует легенду сайт Альфредо Педуллы.

"Что такое возраст? Это лишь число. Главное — то, как вы себя чувствуете, – сказал 60-летний бывший тренер Кальяри, Вулверхэмптона, Сампдории, Динамо Бухарест, Црвены Звезды и еще полутора десятков команд. – Такие люди, как Ибрагимович, Криштиану Роналду, Квальярелла, Рибери должны сами определять, когда им завершить карьеру".

"Я бы позволил им и некоторым другим самим ежегодно переподписывать свои контракты на сезон. Они сами почувствуют, когда уже устали и пора сказать "стоп". Это как с заядлым курильщиком: его невозможно заставить бросить, он должен принять свое решение сам".

"Именно поэтому я не удивился, когда узнал, что Ибра вернулся в сборную. Я бы удивился, если бы произошло обратное. Он чувствует в себе силу, чувствует свою полезность, и он играет".

Дзенга выступал за Интер с 1978-го по 1994 годы, после чего играл за Сампдорию, Падову и Нью-Инглэнд Революшн, завершив карьеру игрока в 39 лет.

Ранее Златан Ибрагимович сказал, что никому ничего не хочет доказать, а просто наслаждается жизнью и игрой.

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