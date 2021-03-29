ЧМ-2022. Отбор

Нападающий Милана прокомментировал возвращение в национальную сборную Швеции.

Свое возвращение в шведскую сборную Златан Ибрагимович отметил двумя результативными передачами, причем в поединке против Грузии она помогла добыть минимальную победу, а в разгроме Косово была исключительно красивой.

"Я никому ничего не собираюсь доказывать, – сказал Златан на пресс-конференции. – Да и не должен. Мне 39 лет, я играю за Милан и национальную сборную — этим уже все сказано, ведь немногие могут похвастаться тем же. Я достиг всего, о чем мечтал в своей карьере, и теперь просто наслаждаюсь жизнью".

Ибрагимович, которому в октябре 2021 года исполнится 40, рассчитывает подписать новый контракт с Миланом.

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