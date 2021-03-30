Италия

Наставник Аталанты во второй раз подряд получил приз "Золотая скамья".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим наставником минувшего сезона Серии А. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

Итальянская Ассоциация тренеров присудила победу 63-летнему специалисту во второй раз кряду, после того как по итогам сезона-2018/19 он впервые получил награду "Золотая скамья".

На выбор коллег Гасперини повлияли третье место место в Серии А и четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Гасперини возглавил Аталанту летом 2016 года и за последние годы помог бергамаской команде стать одной из лучших в Италии, продолжая бороться за места в Лиге чемпионов в третий год подряд.

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