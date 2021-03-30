Италия

Футболист также заплатил денежный штраф.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован за богохульство в матче Серии против Пармы (5:0).

Как сообщает Итальянская федерация футбола, кипер пропустит всего один матч и заплатит штраф в размере пяти тысяч евро.

Ранее за богохульство были дисквалифицированы защитник Ромы Брайан Кристант и форвард Лацио Мануэль Лаццари.

Отметим также, что богохульство — одна из главных проблем итальянского футбола, которая очень серьезно карается законодательством.

Ранее Буффон рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.

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