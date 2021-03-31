Италия

Нападающий Наполи стал футболистом месяца по версии итальянской лиги.

Серия А объявила Лоренцо Инсинье лучшим игроком марта — сообщил официальный Твиттер лиги.

В четырех матчах месяца нападающий Наполи отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Награду 29-летнему неаполитанцу вручат 3 апреля перед матчем 29-го тура чемпионата Италии Наполи — Кротоне.

В сезоне-2020/21 Инсинье провел в составе Наполи во всех турнирах 37 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 8 ассистов.

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