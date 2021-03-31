Италия

Футболист не будет продан в ближайшее время.

Полузащитник итальянской Аталанты Йосип Иличич входит в сферу интересов Милана.

Однако, как сообщает Football Italia, руководство "бергамасков" не намерено расставаться со словенцем.

"Я читал о том, что Милан хочет переманить себе Иличича. Это неправда, беспочвенные слухи. Мы его не продадим", — сказал технический директор клуба Джованни Сартори.

В текущем сезоне на счету Иличича 30 матчей за Аталанту во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

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