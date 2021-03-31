Футболист не будет продан в ближайшее время.
Йосип Иличич, getty images
31 марта 2021, 22:57
Полузащитник итальянской Аталанты Йосип Иличич входит в сферу интересов Милана.
Однако, как сообщает Football Italia, руководство "бергамасков" не намерено расставаться со словенцем.
"Я читал о том, что Милан хочет переманить себе Иличича. Это неправда, беспочвенные слухи. Мы его не продадим", — сказал технический директор клуба Джованни Сартори.
В текущем сезоне на счету Иличича 30 матчей за Аталанту во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.
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