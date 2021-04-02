Италия

Бразилец высоко отозвался о нападающем "старой синьоры".

Экс-хавбек Ювентуса Фелипе Мело, ныне выступающий за Палмейрас, поделился мыслями об успехах туринского клуба и форварде "бьянконери" Криштиану Роналду.

"Ювентус остаётся в числе пяти-шести лучших клубов в мире, как и Милан с Интером. Невозможно становиться чемпионом каждый сезон.

Они делали это девять лет подряд и дважды доходили до финала Лиги чемпионов. Команда всё ещё очень сильна. Как можно критиковать Роналду? Он и Месси — лучшие футболисты, которых я видел в своей жизни.

Криштиану — чемпион, легенда, не только для Ювентуса, но и для футбола в целом. К такому игроку не может быть никаких вопросов. Серии А повезло с ним. Кто критикует Роналду, должен прополоскать себе рот", — сказал бразилец.

Ранее Мело утверждал, что в 2010 году должен был перейти из Ювентуса в Реал, но все сорвал его фол против на тот момент игрока мадридцев Арьена Роббена на чемпионате мира.

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