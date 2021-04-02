Италия

Футболист в ближайшее время вернется в Лондон.

Руководство итальянского Наполи не станет выкупать полузащитника Тьемуэ Бакайоко у лондонского Челси.

Как сообщает Football Italia, футболист уже летом вернется в Лондон, где боссы Челси будут решать судьбу француза.

Футболист перебрался в Наполи на правах аренды в октября, однако у неаполитанцев нет средств для выкупа его контракта.

На данный момент на счету Бакайоко 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал два голевых паса.

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