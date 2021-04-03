Италия

Словенец может перебраться в миланский клуб.

Несмотря на слухи, Милан намерен приобрести нападающего Аталанты Йосипа Иличича, об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, "россонери" уже начали контактировать с окружением 33-летнего словенца.

Отмечается, что сам форвард не против уйти из бергамского клуба, так как его отношения с тренером Джан Пьеро Гасперини стали хуже.

Ранее Аталанта оценивала Иличича в 30-35 миллионов евро.

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