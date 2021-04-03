Словенец может перебраться в миланский клуб.
Йосип Иличич, getty images
03 апреля 2021, 14:29
Несмотря на слухи, Милан намерен приобрести нападающего Аталанты Йосипа Иличича, об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
По информации источника, "россонери" уже начали контактировать с окружением 33-летнего словенца.
Отмечается, что сам форвард не против уйти из бергамского клуба, так как его отношения с тренером Джан Пьеро Гасперини стали хуже.
Ранее Аталанта оценивала Иличича в 30-35 миллионов евро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.