Несмотря на слухи, Милан намерен приобрести нападающего Аталанты Йосипа Иличича, об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, "россонери" уже начали контактировать с окружением 33-летнего словенца.

Отмечается, что сам форвард не против уйти из бергамского клуба, так как его отношения с тренером Джан Пьеро Гасперини стали хуже.

Ранее Аталанта оценивала Иличича в 30-35 миллионов евро.

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