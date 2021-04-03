В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта дома сыграет против Удинезе.

Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на игру.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Паломино, Госенс — Де Рон, Фройлер, Малиновский, Сапата, Пессина — Муриэль.

Запас: Джимсити, Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Пашалич, Росси, Шутало, Руджери, Спортьелло.

Матч Аталанта — Удинезе состоится третьего марта. Начало — в 16:00 по киевскому времени.