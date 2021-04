В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта дома сыграет против Удинезе.

Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на игру.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Паломино, Госенс — Де Рон, Фройлер, Малиновский, Сапата, Пессина — Муриэль.

Запас: Джимсити, Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Пашалич, Росси, Шутало, Руджери, Спортьелло.

👥 I nostri 11!

💪 Our #StartingXI to face Udinese!

⠀

Presented by @Plus500#AtalantaUdinese #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/N6c6HkfIYn