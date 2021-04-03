Стал известен старт бергамцев на игру.
Руслан Малиновский, getty images
03 апреля 2021, 15:49
В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта дома сыграет против Удинезе.
Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на игру.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Паломино, Госенс — Де Рон, Фройлер, Малиновский, Сапата, Пессина — Муриэль.
Запас: Джимсити, Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Пашалич, Росси, Шутало, Руджери, Спортьелло.
Матч Аталанта — Удинезе состоится третьего марта. Начало — в 16:00 по киевскому времени.