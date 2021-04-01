ЧМ-2022. Отбор

В тройку лучших вошли Сергей Кривцов и Александр Зинченко.

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Казахстан (1:1).

По версии авторитетного статистического портала InStat, лучшим игроком данного противостояния стал полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, который набрал рейтинг эффективности в 362 балла.

В матче против Казахстана в активе Малиновского было 117 ТТД с браком 12%, восемь успешных обводок, шест ключевых передач и восемь ударом по воротам соперника.

В тройку лучших игроков матча также вошли защитник Шахтера Сергей Кривцов (331) и капитан "сине-желтых" Александр Зинченко (316).

Напомним, посмотреть видео голов и обзор матча Украина — Казахстан вы можете на Football.ua.

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