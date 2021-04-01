ЧМ-2022. Отбор
В тройку лучших вошли Сергей Кривцов и Александр Зинченко.
Руслан Малиновский, УАФ
01 апреля 2021, 15:00
В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Казахстан (1:1).
По версии авторитетного статистического портала InStat, лучшим игроком данного противостояния стал полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, который набрал рейтинг эффективности в 362 балла.
В матче против Казахстана в активе Малиновского было 117 ТТД с браком 12%, восемь успешных обводок, шест ключевых передач и восемь ударом по воротам соперника.
В тройку лучших игроков матча также вошли защитник Шахтера Сергей Кривцов (331) и капитан "сине-желтых" Александр Зинченко (316).
Напомним, посмотреть видео голов и обзор матча Украина — Казахстан вы можете на Football.ua.
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