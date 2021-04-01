ЧМ-2022. Отбор
Хавбек Аталанты был оценен в 8,4 балла, а лучшим на поле был Стас Покатилов.
Игроки сборной Украины, УАФ
01 апреля 2021, 12:24
В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины расписала мировую с Казахстаном (1:1).
Авторитетный портал SofaScore оценил действия футболистов по итогам матча.
Лучшим в составе обеих команд стал вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, который получил оценку в 8,6 балла. На его счету девять сэйвов и семь точных передач (23%).
В составе сборной Украины лучшим признан полузащитник Руслан Малиновский, получивший 8,4 балла. В топ-3 попали Александр Зинченко (8,2) и Роман Яремчук (8,1).
Худшим среди украинцев стал вратарь Анатолий Трубин, который получил оценку в 6,4 балла за свой дебютный матч в футболке национальной команды.
Видеообзор матча Украина — Казахстан можно посмотреть на Football.ua.
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