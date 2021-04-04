Статистический портал традиционно оценил участников встречи.
Руслан Малиновский с партнерами, getty images
04 апреля 2021, 01:20
В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта при участии Малиновского дома обыграла Удинезе со счетом 3:2.
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил участников встречи. Так, лучшим игроком матча стал Луис Муриэль с оценкой 8,8 балла.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский, в свою очередь, получил вторую самую высокую оценку в поединке — 8,3 балла.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Удинезе.