Италия

Футболист Аталанты рассказал о неприятном инциденте во время встречи с кумиром.

Немецкий защитник бергамаской Аталанты Роберт Госенс в своей биографии рассказал об одном интересном инциденте, возникшем при попытке обменяться футболками после игры с его футбольным кумиром — португальским нападающим туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"После игры против Ювентуса, я попытался осуществить свою давнюю мечту, и заполучить футболку Роналду. После финального свистка я подошел к нему, предложил обменяться… но он не согласился. Он даже не стал смотреть в мою сторону. Просто сказал: "Нет!".

Я был поражен подобной реакцией и сразу испытал чувство стыда. Я развернулся, и ушел, почувствовав себя действительно маленьким человеком. Вы знаете, тот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы оглядываетесь вокруг, с надеждой, что никто ничего не видел. Именно это я почувствовал тогда, попытавшись скрыть инцидент", — гласят воспоминания Госенса на страницах его книги под названием "Мечты того стоят".

Напомним, что бергамаская Аталанта в недавнем прошлом одержала тяжелую победу над фриульским Удинезе (3:2), благодаря двух голевым передачам Руслана Малиновского, и сумела обойти туринский Ювентус, взобравшись на третью строчку турнирной таблицы.