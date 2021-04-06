Оба футболиста сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Николо Барелла, Getty Images
06 апреля 2021, 14:09
Полузащитники Интера Николо Барелла и Стефано Сенси сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Football-Italia.
Таким образом, "нерадзурри" перебороли вспышку коронавируса и в хорошем настроении подходят к перенесенному поединку Серии А против Сассуоло.
В этом матче Интеру не смогут помочь защитник Алессандро Бастони и хавбек Марцело Брозович, которые пропустят игру из-за дисквалификаций.
Напомним, матч Интер — Сассуоло состоится завтра, 7 апреля, в 18:45 по киевскому времени.
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