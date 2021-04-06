Италия

Оба футболиста сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Полузащитники Интера Николо Барелла и Стефано Сенси сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Football-Italia.

Таким образом, "нерадзурри" перебороли вспышку коронавируса и в хорошем настроении подходят к перенесенному поединку Серии А против Сассуоло.

В этом матче Интеру не смогут помочь защитник Алессандро Бастони и хавбек Марцело Брозович, которые пропустят игру из-за дисквалификаций.

Напомним, матч Интер — Сассуоло состоится завтра, 7 апреля, в 18:45 по киевскому времени.

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