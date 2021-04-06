Италия

Летом зарплата итальянского специалиста возрастет до 13,5 млн евро.

Руководство Интера готово предложить новый контракт главному тренеру Антонио Конте, несмотря на то, что его зарплата автоматически повысится в конце сезона. Об этом сообщает Football-Italia.

Подопечные Конте близки к тому, чтобы завоевать чемпионство в Серии А впервые с 2010 года, положив конец доминированию Ювентуса.

Действующий контракт Конте рассчитан до лета 2022 года, но руководство "нерадзурри" довольно игрой команды и хочет продлить соглашение на более длительный срок.

Также отмечается, что годовой оклад 51-летнего итальянца составляет 12 миллионов евро и с лета его зарплата будет автоматически повышена до 13,5 млн евро.

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