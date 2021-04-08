Италия

Директор Аталанты надеется, что нападающий продолжит карьеру в Бергамо.

Лука Перкасси считает Луиса Муриэля одним из лучших нападающих Серии А и сделает все возможное, чтобы он остался в Бергамо.

"Муриэль — феноменальный талант, и мы сделаем все возможное, чтобы его удержать, – сказал директор Аталанты в интервью Bergamo TV. – Мы намерены усиливать состав, чтобы стать более конкурентоспособными, а не ослаблять его".

Ранее сообщалось, что Муриэлем интересуются Ювентус и Челси, а фаворитом в борьбе за колумбийца является Интер.

В нынешнем сезоне Луис провел в составе Аталанты 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 9 результативных передач.

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