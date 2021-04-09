Раду Драгузин останется в Турине еще на четыре года.
Раду Драгузин, фото ФК Ювентус
09 апреля 2021, 20:12
Центральный защитник Ювентуса Раду Драгузин подписал новый контракт с клубом — сообщил официальный сайт "бьянконери".
Предыдущий контракт 19-летнего румына истекал в июне 2021 года, а новое соглашение рассчитано до июня 2025 года.
Раду перебрался в Ювентус U-17 из бухарестского Регала в августе 2018 года.
В нынешнем сезоне Драгузин провел 4 матча в составе первой команды во всех турнирах и дебютировал в Серии А.
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