Италия

Наставник "бьянконери" высказался об успехах команды в текущем сезоне.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу над Наполи в перенесенном поединке 3-го тура Серии А.

"Мы потеряли некоторое количество очков по ходу сезона, но когда играешь с такой волей к победе, когда сражаешься за других игроков, то добиваешься нужных результатов. Слухи не сбивают меня с толку. Я знаю, что характерно для моей работы.

В некоторых матчах сезона мы были слишком уставшими, в других считали, что победа нам обеспечена, и в итоге ее упускали. Мы пытались побеждать в некоторых играх за счет индивидуальных качеств игроков. Но Серия А – сложный турнир.

В этом сезоне многое было сделано не так, но я бы снова поступил так же. Первый год сложен, надо верить в свои идеи и отдаваться работе. Это самый тяжелый чемпионат для каждого из нас, но от него будет польза в дальнейшем.

Нашей целью является топ-4, потому что добраться до вершины таблицы тяжело. Мы должны победить в предстоящих десяти матчах и выиграть Кубок Италии.

Очень сожалеем и по поводу Лиги чемпионов и чемпионата. Работая в Ювентусе, нужно не выбирать между целями, а достигать их. Чемпионских амбиций нас лишил Беневенто", – приводит слова специалиста Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Наполи (2:1).

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