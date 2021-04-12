Италия

Наставник Аталанты прокомментировал выступление своей команды в матче против Фиорентины.

В рамках 30-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта одержала гостевую победу над Фиорентиной (3:2), при активном участии украинского полузащитника Руслана Малиновского, который в данном поединке отметился очередной парой голевых передач.

Фиорентина — Аталанта 2:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини в своем послематчевом интервью посетовал на потерю концентрации его подопечными в начале второго тайма, из-за чего "оробичи" пропустили два мяча от Душана Влаховича, однако похвалил их за мгновенно проявленный характер.

"В этой игре мы создали достаточно много моментов, но чуть не лишились всего, на что заслуженно наиграли. Очередной тур позади, а теперь — нас ожидает горячая неделя подготовки к домашней игре против Ювентуса. Это будет решающая битва за Лигу чемпионов.

Фиорентина играла сегодня с большим упорством и отменным духом соперничества во втором тайме, но в действиях ее футболистов было слишком много нервозности. Мы воспользовались этим, поэтому получили необходимое преимущество".

Также, итальянский специалист похвалил своего нападающего Йосипа Иличича, который вышел на замену Руслану Малиновскому во втором тайме, и забил решающий гол с пенальти.

"Иличич отлично подходит нашей команде и, персонально, для моей тактики. Я не знаю, в каком клубе он будет играть в следующем году, но сейчас он играет за нас, и делает это с большим рвением.

Иногда, у него получаются очень хорошие игры, иногда — плохие. В начале сезона, мы даже и подумать не могли о том, чтобы его куда-то отдать. Мы привязаны к нему, куда ему уходить? Он — одна из составляющих команды, в которой очень высокий уровень сплоченности коллектива. Даже если где-то играет чуть меньше времени, это только сильнее мотивирует его достигать новых высот".

Гасперини не упусти возможность поговорить с журналистами и о ближайших перспективах для его команды: "Наши амбиции растут благодаря индивидуальной работе каждого игрока. Цикл роста Аталанты продолжается уже пять лет, и мы очень продвинулись вперед за этот период. Сейчас мы находимся на достаточно высокой позиции в турнирной таблице. В числе лучших, но еще не самые лучшие. Интер и Ювентус — думаю, у них есть что-то, чего не хватает нам.

У клубов, с которыми нам приходится соперничать, достаточно большие бюджеты, и они могут себе позволить покупку таких игроков, как тот же Лукаку и Осимхен. У Аталанты запросы в планах финансов куда меньше. Но это совершенно не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Работаем, но забрать Скудетто сейчас — невыполнимая задача", — подытожил наставник бергамаского коллектива.

Следующая игра в рамках Серии А для Аталанты пройдет на домашней арене против туринского Ювентуса.