Италия

Наставник туринского Ювентуса готов взять на себя всю полноту ответственности за результат.

После победного домашнего поединка против генуэзского Дженоа в рамках 30-го тура итальянской Серии А (3:1), наставник туринского Ювентуса Андреа Пирло в беседе с журналистами подвел определенные итоги своей работы в дебютном сезоне по главе "бьянконери".

Ювентус — Дженоа 3:1 Видео голов и обзор матча

"Каждый тренер должен каждый день чувствовать, что ему есть, что доказывать. Не говоря уже обо мне, ведь для меня это первый опыт в данной должности. Футбол был моей мечтой с самого детства, и я усердно продолжаю работать над тем, чтобы не останавливаться в своем развитии.

Оцениваю свою работу в текущем сезоне на 6 из 10. Понимаю, что должен был достичь большего, и, когда результат долго не приходит, то ответственность всегда лежит на главном тренере.

Моя идея при построении игры — доминирование и прессинг. По ряду причин, нам не удалось реализовать это в полной мере, но команда продолжает стремиться к этому, поэтому работа не останавливается", — цитирует итальянского специалиста ресурс Goal.com.

Напомним, что на данный момент туринский Ювентус, с 62-я набранными очками в активе за 30 поединков, занимает третью строчку в турнирной таблице, а в следующем туре "зебр" ждет лобовое столкновение с бергамаской Аталантой на ее поле в борьбе за лучшие места в зоне претендентов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.